عقب اعتقاله منذ نحو 7 سنوات.. استشهاد رجل من أبناء كفرسجنة بريف إدلب تحت التعذيب داخل أقبية النظام الأمنية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد رجل من أبناء بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، عقب اعتقاله منذ نحو 7 سنوات، حيث جرى إبلاغ ذويه يوم أمس بمقتله، وكان المرصد السوري وثق قبل أيام مقتل شاب من أبناء مدينة سلقين بريف إدلب، تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، عقب اعتقاله منذ نحو 4 سنوات، ووفقاً للمصادر فإن الشاب مقاتل في الفصائل وجرى اعتقاله في ريف حلب عام 2017.

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16251 مدني وثقهم “المرصد السوري” بالأسماء، هم: 16062رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.