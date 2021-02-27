عقب اعتقال قيادي سابق ضمت فصائل المعارضة.. مسلحون يحاصرون مبنى “المركز الثقافي” الذي تتخذه عناصر النظام مقرًا لها في مدينة جاسم شمالي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مدينة جاسم شمالي درعا تشهد توتر أمني، عقب قيام أجهزة النظام باعتقال قيادي سابق من المدينة، مما دفع عدد من المسلحين من أبناء مدينة جاسم إلى محاصرة مبنى “المركز الثقافي والذي يتخذه عناصر من “أمن الدولة” مقرًا لهم في المدينة، للضعط على قوات النظام وإطلاق سراح القيادي.

المرصد السوري نشر صباح اليوم، إلى استهداف عدة حواجز ونقاط عسكرية تابعة لقوات النظام وأجهزتها الأمنية في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، من قبل مسلحين مجهولين، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد مصل حاول مجهولون اغتيال شخص يعمل كسائق بين سورية ولبنان، وذلك بإطلاق النار عليه في بلدة غصم بريف درعا الشرقي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.