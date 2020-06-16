عقب اعتماد الليرة التركية والإقبال الكبير عليها.. الليرة السورية تنهار ضمن مناطق نفوذ تحرير الشام والفصائل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انهياراً كبيراً بقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وعملات أجنبية أخرى، ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المتصلة بها، حيث أن سعر صرف الدولار الأميركي الواحد صباح اليوم الثلاثاء، يترواح بين الـ 3000 و3500 ليرة سورية، في تفاوت كبير عن سعر الصرف ضمن مناطق نفوذ النظام السوري

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن السبب الرئيسي للانهيار هو اعتماد الليرة التركية ضمن مناطق تحرير الشام والفصائل، والإقبال الكبير على شراء الليرة التركية، بالإضافة لبعض التجار ومكاتب الصرافة الذين يتعمدون البيع والشراء بأسعار كيفية تؤثر على قيمة الليرة، حيث أن هناك تجار يعمدون إلى ضخ الليرة السورية إلى مناطق نفوذ النظام السوري مقابل شراء الدولار من هناك، ليقومون بتحويله إلى ليرة تركية، جميع ما سبق ينذر بانهيار متواصل بشكل كبير بقيمة الليرة السورية في تلك المناطق مع استمرار الإقبال على العملة التركية