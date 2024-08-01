عقب اغتيال “هنية” والقائد العسكري لحزب الله.. أوامر لقوات النظام بمنع استهداف الجولان السوري المحتل انطلاقاً من مواقعها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادره الموثوقة، بأن قيادة قوات النظام أصدرت أوامر جديدة اليوم لكافة القطعات العسكرية والمواقع المتمركزة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل في مناطق القنيطرة وريفي دمشق ودرعا. وتشمل هذه الأوامر منع استخدام أي من المواقع العسكرية لشن هجمات صاروخية أو القيام بأي تحركات باتجاه الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى تحييدها عن أي مواجهات عسكرية محتملة.

وتأتي هذه الخطوات الاحترازية في أعقاب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والقائد العسكري لحزب الله اللبناني. “فؤاد علي شكر” وتهدف هذه الأوامر إلى منع انخراط قوات النظام في صراعات عسكرية جديدة، قد تنشب بين إسرائيل من جهة والميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” من جهة أخرى، وتمثل هذه الإجراءات محاولة لتفادي التصعيد العسكري، في وقت يتزايد فيه التوتر بين القوى المختلفة في المنطقة.

وقبل أيام أخلت المجموعات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية نقاطها التي كانت تتمركز فيها في منطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة دمشق، بالإضافة لجنوب غربي المدينة، والقنيطرة، كما عمدت المجموعات التابعة لحزب الله اللبناني إلى اتخاذ ذات الإجراء في منطقة القلمون الغربي في ريف دمشق، تحسباً من أي ضربات جوية إسرائيلية محتملة على الأراضي السورية خلال الفترة القادمة، كما عمدت المجموعات إلى محاولة التخفي من خلال منع تجول عناصرها وقاداتها العسكريين، وإعادة تموضعها، حيث أصبحت هذه المجموعات غير مشاهدة في المنطقة بعد اتخاذها الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة والتي استهدفت مواقع ومباني في دمشق، بالإضافة للواء لقوات النظام في ريف درعا.