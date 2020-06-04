عقب الاستهداف الجوي الروسي.. قوات النظام تواصل قصفها على مناطق في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وفجر اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومحيط البارة ومزرعة الحلوبة الواقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 91 على التوالي.

وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن طائرة حربية روسية استهدفت قرية السرمانية في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، كما قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية قريتي قوفقين والحلوبة في ريف إدلب الجنوبي