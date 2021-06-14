عقب الانفجار الذي استهدف فرع “أمن الدولة” قبل أيام شمالي درعا.. قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية وتحصن الفرع

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية إلى فرع”أمن الدولة” في منطقة محجة قرب مدينة انخل شمالي درعا، وعمدت إلى رفع سواتر ترابية في محيط الفرع خوفًا من استهدافه، يأتي ذلك بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مقر أمن الدولة في بلدة محجة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية آن ذاك، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس بأن أجهزة النظام الأمنية داهمت عددًا من منازل المدنيين في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، واعتقلت نحو 10 أشخاص لأسباب غير معروفة حتى اللحظة.