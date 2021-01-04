عقب التفجير الأخير في مدينة رأس العين.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 3 مواطنين بتهمة الوقوف خلفها

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت فرقة “ملك شاه” رجل وامرأتين من مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، وذلك عقب التفجير الأخير في المدينة، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الفصائل الموالية لتركيا اعتقلتهم بتهمة القيام بالتفجيرات ضمن مناطقها.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 2 يناير/كانون الثاني، انفجاراً نتيجة عبوة ناسفة بسيارة قرب سوق الخضار جنوب غرب مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، الأمر الذي أدى لمقتل واستشهاد 5 أشخاص، هم مقاتل من الفصائل، و4 مواطنين (مواطنة وطفليها من مهجري دمشق ورجل آخر)، بالإضافة لإصابة 8 أشخاص آخرين بجراح متفاوتة.

وتشهد مناطق “نبع السلام”، انفلاتاً أمنياً متواصلاً ومتصاعداً منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها وحتى اليوم.