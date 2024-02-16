عقب “الصفعة الأمريكية” التي تلقتها الميليشيات الإيرانية.. حذر شديد لتلك الميليشيات وتشديد أمني بدير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الإيرانية بدير الزور في حالة استنفار وخوف من أي ضربة أمريكية محتملة، وخصوصاً عقب “الصفعة” الأمريكية التي تلقتها والتي سببت بدورها حالة من التخبط والإرباك.

كما أن حاجز حويجة صكر التابع لتلك الميليشيات آنفة الذكر يحظر المدنيين الاقتراب للمقرات قرب حديقة كراميش ومنعهم من دخول حويجة صكر إلا “الحديقة” متخذاً إجراءات أمنية مشددة.

وأشار المرصد السوري في الرابع من شهر شباط الجاري، أن حالة من الترقب والهدوء الحذر وحالة الاستنفار الأمني الشديد وفرض طوق أمني، تسود ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في مناطق دير الزور وريفها بعد الهجمات الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط التي طالت مواقع الميليشيات الموالية لإيران في مدينة دير الزور مروراً بمدينة الميادين ومحيطها في الريف الشرقي وصولاً إلى البوكمال وريفها على الحدود السورية – العراقية، وذلك تفادياً لضربات جديدة قد تطال مواقع الميليشيات الإيرانية.