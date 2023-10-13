عقب القصف الإسرائيلي أمس.. عمليات إعادة تموضع جديدة للميليشيات الإيرانية وسط أوامر بالاستنفار ورفع الجاهزية

تشهد مناطق سورية عدة تحركات متصاعدة للميليشيات التابعة لإيران، تتمثل بتغير مواقع ونقل سلاح وذخيرة من مكان لآخر، فبعد الضربات الإسرائيلية يوم أمس، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليات إعادة تموضع عدة قامت بها الميليشيات التابعة لإيران في دمشق وريفها وحمص ودير الزور، تخوفاً من ضربات إسرائيلية جديدة، حيث جرت عمليات نقل أسلحة وذخائر لمواقع تعتقد الميليشيات أنها أكثر آمنا من سابقتها، كما أوعزت لعناصرها بالاستنفار ورفع الجاهزية في المناطق آنفة الذكر.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أمس غارة على مطار دمشق الدولي، وغارة أخرى استهدفت مطار حلب الدولي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان، وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مطار دمشق الدولي لم يشهد أي وصول لأي شحنات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية بشكل قطعي، كما لم يشهد إطلاقاً وصول أي شحنات مماثلة لمطار حلب الدولي، وأن الاستهدافات الإسرائيلية بعد ظهر الخميس، جاءت لإخراج المطارين عن الخدمة وليس إلا.

وفي 3 تشرين الأول، أعادت الميليشيات الإيرانية تموضع تشكيلاتها العسكرية، بعد الضربات الجوية على مواقعها في ريف دير الزور، وغيرت مجموعات من الميليشيات الإيرانية مواقعها ونقلت قسم من أسلحتها في مقرات البوكمال وقرب الحدود السورية-العراقية، ومدينة دير الزور، ومدينة الميادين، فضلا عن مواقعها قرب ضفاف نهر الفرات.

وتوزعت القوات في مقرات مهجورة بعضها ضمن الأحياء السكنية، خوفا من ضربات جديدة.