عقب القصف المدفعي التركي.. قوات النظام و”قسد” تردان على قصف مواقعهما في ريف أبو راسين في ريف الحسكة

أطلقت القاعدة التركية في قرية داوودية ضمن مناطق “نبع السلام” قنابل مضيئة في أجواء ريف أبو راسين (زركان)، واستهدفت بالمدفعية مزرعة حمدوش قرب نقاط التماس مواقع قوات النظام و”قسد”، كما استهدفت مواقع لقوات النظام و”قسد” في الريف ذاته.

وفي سياق ذلك، ردت قوات النظام و”قسد” على مصادر النيران، واستهدفت مواقع الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، ليلة أمس، اشتباكات وقصف مدفعي بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، على محاور قرية باب الخير ومزرعة حمدوش، في ريف الحسكة، تزامناً مع إطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.