عقب انتسابهم إلى قوى الأمن الداخلي.. استياء شعبي ومطالبات بفصل عناصر سابقين في ميليشيا موالية لإيران شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: تسود حالة من الامتعاض الشعبي في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، على خلفية ظهور أحد أبناء هاشم مسعود السطام، كعنصر منتسب ضمن قوى الأمن العام داخل مبنى السرايا في المدينة، إلى جانب عدد من عناصر مليشيا “لواد أسود العكيدات”.

ووفقاً للمصادر، يُعرف هاشم السطام بكونه أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالحضور الإيراني في المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث أسس “لواء أسود العكيدات” بدعم وتسليح وتمويل إيراني.

وكانت الميليشيا الآنفة الذكر، قد لعبت دوراً أمنياً وعسكرياً إبان فترة سيطرة النظام السابق، ارتُكبت خلالها انتهاكات بحق السكان المحليين، شملت ممارسات واعتقالات تعسفية.

وعلى صعيد متصل، تساءل أهالي المدينة عن آلية قبول انتساب أبناء قادة ميليشيات موالية لإيران، إضافة لعناصر معروفين بتاريخهم في قمع المدنيين، إلى جهاز يُفترض به الحفاظ على الأمن والاستقرار، وسط تصاعد المطالبات الأهلية بفصل هؤلاء العناصر من قوى الأمن الداخلي ومحاسبتهم على الانتهاكات التي طالت أبناء المنطقة خلال الفترات السابقة.