عقب انتهاء الدورية الروسية – التركية على طريق “M4”.. قوات النظام تجدد قصفها على منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في تل واسط وقسطون والزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، يأتي ذلك عقب انتهاء الدورية المشتركة بين الروس والأتراك، في حين قصفت الفصائل وهيئة تحرير الشام، مواقع لقوات النظام في معرة النعمان جنوب إدلب، ومعسكر جورين بريف حماة الغربي.

وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أن قوات النظام قصفت صباح اليوم الأربعاء، مناطق في قرية دوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي، كما تعرضت مناطق في بلدات وقرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، وذلك بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وفجر اليوم، دون معلومات عن خسائر بشرية.