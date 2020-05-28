عقب تجولهما سوياً يوم أمس.. المناوشات الأميركية – الروسية تتجدد على طريق الحسكة – حلب الدولي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عربات عسكرية تابعة للقوات الأميركية، اعترضت طريق دورية عسكرية روسية أثناء تجول الأخيرة على طريق الحسكة – حلب الدولي ضمن منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، فيما تعرض أطفال من المنطقة للعربتين الأميركيتين وتابعت الدورية الروسية طريقها نحو منطقة عين عيسى.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن دورية روسية ضخمة يرافقها دورية تابعة للقوات الأميركية، توجهت صباح الأربعاء، إلى منطقة “ديرنا آغي” التابعة لناحية “جل آغا/الجوادية” شرق القامشلي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإنه في بداية الأمر توجهت 8 عربات روسية إلى المنطقة، عقبها توجه دورية مشتركة هي الأولى من نوعها بين الأميركان والروس إلى المنطقة التي شهدت مقتل مزارع برصاص حرس الحدود التركي قبل 10 أيام.

عدسة المرصد السوري ترصد اعتراض آليات أميركية لدورية روسية في منطقة تل تمر على طريق الحسكة – حلب الدولي

عدسة المرصد السوري ترصد اعتراض آليات أميركية لدورية روسية في منطقة تل تمر على طريق الحسكة – حلب الدولي عدسة المرصد السوري ترصد اعتراض آليات أميركية لدورية روسية في منطقة تل تمر على طريق الحسكة – حلب الدولي Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, May 28, 2020