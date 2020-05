عقب تجولهما سوياً يوم أمس.. المناوشات الأميركية – الروسية تتجدد على طريق الحسكة – حلب الدولي

عدسة المرصد السوري ترصد اعتراض آليات أميركية لدورية روسية في منطقة تل تمر على طريق الحسكة – حلب الدولي

