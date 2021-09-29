عقب تهديدات عشيرة الموالي.. استنفار كبير للفصائل والشرطة العسكرية في اعزاز تزامناً مع انفجار عبوة ناسفة بالمدينة

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ “رئيس المجلس المحلي” في تل رفعت سابقاً، وذلك أمام منزله الواقع على طريق كفركلبين جنوبي مدينة اعزاز، ما أدى لإصابته بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة، يأتي ذلك وسط استنفار تشهده مدينة اعزاز من قبل فصائل الجبهة الشامية وعاصفة الشمال والشرطة العسكرية، عقب التهديدات من قبل أفراد عشيرة الموالي في عفرين بالهجوم على مقرات الشرطة المدنية في حال لم يطلقوا سراح سيدتين من العشيرة بمهلة تمتد إلى ظهر اليوم الأربعاء.

وكان أفراد من عشيرة الموالي في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تجمعوا أمس، استعدادًا للهجوم على مقرات الشرطة المدنية في مدينة إعزاز، على خلفيّة قيام عناصر من الشرطة المدنية باعتقال سيدتين من عشيرة الموالي منذ يومين دون معرفة الأسباب.

وهدد وجهاء عشيرة الموالي الشرطة المدنية بالهجوم على مقراتهم في المدينة، إذا لم يتم إخلاء سبيل المرأتين، مهددين بالهجوم في حال عدم إطلاق سراحهم حتى الساعة 12 ظهر الغد الأربعاء.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس، قيام عنصر من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا بإطلاق النار باتجاه حاجز للشرطة العسكرية شرقي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، إثر قيام عناصر الحاجز بتوقيف امرأتين من محافظة دير الزور بسبب عدم حملهما للهويات الشخصية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أصيب عنصر من “أحرار الشرقية”، بالإضافة إلى عنصرين من الشرطة العسكرية، جراء الاقتتال بين الطرفين