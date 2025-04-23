عقب توثيقهم لجريمة قتل في حي وادي الذهب.. اختطاف أفراد من عائلة واحدة بينهم امرأة ورضيع في مدينة حمص

عقب توثيقهم لجريمة قتل في حي وادي الذهب.. اختطاف أفراد من عائلة واحدة بينهم امرأة ورضيع في مدينة حمص

محافظة حمص: أقدمت مجموعة مسلّحة على اقتحام منزل عائلة في حي وادي الذهب بمدينة حمص، واختطاف رجل وزوجته وطفلهما الرضيع البالغ من العمر شهراً واحداً، وسط غموض يلف مصيرهم حتى اللحظة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أفراد المجموعة كانوا يرتدون زياً عسكرياً، واستقلوا سيارتين من نوع “سنتافيه” وأخرى من نوع “بيك آب”، قبل أن ينسحبوا من الموقع دون أن يُعرف إلى أين تم اقتياد العائلة.

في حين جاء ذلك بعد توثيق أحد أفراد العائلة جريمة قتل وقعت في وقت سابق من اليوم ذاته، عند مفرق ضاحية الوليد في شارع مساكن الشرطة المقابل لكافيه تروبيكانا، وأودت بحياة مواطن وسيدة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق وقوع الجريمة يوم أمس، حيث أقدم مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار بشكل مباشر على رجل وسيدة من الطائفة العلوية، ما أدى إلى مقتل الأول على الفور، في حين فارقت السيدة الحياة اليوم متأثرة بجراحها.