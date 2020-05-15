عقب سرقة سيارته.. العثور على جثة مدني مقتولاً على الطريق بين الحسكة والرقة

تشهد مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، فلتاناً أمنياً بشكل متصاعد ضمن منطقة شرق الفرات، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق العثور على جثة شخص مدني مقتولاً، على الطريق الواصل بين الحسكة والرقة، وذلك عقب سرقة السيارة التي كان يعمل عليها.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 500 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 168 مدنيا، من بينهم 11 طفل و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 327 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.