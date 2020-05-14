عقب سرقة محتواها.. الفصائل الموالية لأنقرة تحرق نحو 10 منازل بريف تل تمر

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل الموالية لأنقرة، عمدت إلى إضرام النيران وإحراق 9 منازل في قريتي القاسمية والمحمودية بريف تل تمر، وذلك عقب إفراغ محتواها وسرقته، في حادثة باتت تتكرر بشكل شبه يومي، حيث تقوم تلك الفصائل بتعفيش ما يمكن لها سرقته من المنازل ضمن عموم المنطقة هناك، وتعمد إلى إحراقها بعد ذلك.

وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، مواصلة الفصائل الموالية لأنقرة استيلائها على المحاصيل الزراعية للمواطنين في ريف الحسكة، حيث جرى الاستيلاء على المحاصيل في قرى بعيرير وقاسمية ومحمودية الواقعة ضمن المنطقة بين أبو رأسين (زركان) وتل تمر، وذلك في إطار استمرار الانتهاكات بأشكالها المتعددة سواء بحق من تبقى من أهالي تلك المناطق، أو بسلب ونهب والاستيلاء على أملاك وأرزاق الذين أجبروا على التهجير.