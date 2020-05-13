عقب ظهوره بشريط مصور يوم أمس.. “المكتب القانوني” ضمن حكومة “الإنقاذ” يستدعي الشخص الذي أثار استياء شعبي كبير

عقب ظهوره بشريط مصور يوم أمس.. “المكتب القانوني” ضمن حكومة “الإنقاذ” يستدعي الشخص الذي أثار استياء شعبي كبير

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المكتب القانوني ضمن وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، عمدت إلى استدعاء الشخص الذي ظهر بشريط مصور يوم أمس، أشعل خلاله استياء شعبي كبير وذلك للتحقيق معه بعد تكرار ما يفعله والجدل الذي يثيره في كل مرة، ومن المرتقب أن يتم إحالته للقضاء.

وينشط رجل الفيديو منذ سنوات في مجال الإغاثة وتوزيع المساعدات العينية على المحتاجين في المخيمات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل أمس، على شريط مصور يظهر شخصا يوزع مساعدات مالية 2000 ليرة على مجموعة من الأطفال الإناث ترتدين الخمار، ويحثهن على ارتدائه.

ووفقا للشريط المصور، قدم ذلك الشخص مبلغ 1000 ليرة سورية إلى طفلة عمرها 5 سنوات لم تكن ترتدي الخمار، ووعدها بإعطائها مبلغ مضاعف في حال ارتدته.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن هذا الشخص كان يعمل ضمن هيئة تحرير الشام، وينشط منذ سنوات في مجال الإغاثة وتوزيع المساعدات العينية على المحتاجين في المخيمات، والأماكن التي تتعرض للنزوح.

ويسيطر على مشاريع “رعاية الطفولة” بعنوانها العريض ثلة من الأشخاص والمنظمات التي تتشبع بالفساد والمحسوبية، حيث تتخذها لممارسة التجارة بالطفولة.