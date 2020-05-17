عقب عملية إنزال جوي جديدة.. القوات الأميركية تقتل اثنين من قيادات تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن القوات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي، عمدت إلى تنفيذ عملية إنزال في أحد أحياء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وبدأت العملية بمطالبة أهالي وسكان الحي بعدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات صوت وتسليم المطلوبين لأنفسهم، حيث تستهدف القوات الأميركية التي ترافقها قوات مكافحة الإرهاب ضمن قسد منزلين اثنين من العملية يقطنهما عوائل من البوكمال.

وفي المنزل الأول، خرجت نساء وأطفال من المنزل وجرى إلقاء القبض عليهم من قبل الأميركان، بينما رفض رجلان الخروج وتسليم أنفسهما، لتتطور العملية إلى تبادل إطلاق نار بشكل مكثف وعنيف استمرت لفترة من الزمن، وقتل خلال أحد المتواجدين في المنزل، فيما جرى تفجير المنزل من قبل القوات الأميركية لينهار ويقتل الشخص الآخر الذي كان بداخله، والقتيلين من قياديي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

عقب ذلك توجهت القوات الأميركية إلى المنزل الآخر وجرى مداهمته وتفتيشه بشكل دقيق جداً، حيث أن المطلوبين كانا يقيميان فيه قبل انتقالهما إلى المنزل الآخر، فيما يسكن المنزل الآن رجل مسن وعائلته وجرى أخراجهم من قبل القوات الأميركية دون التعرض لهم، وتم تفخيخ المنزل وتفجيره، وفي سياق متصل اعتقلت القوات الأميركية شاب كان يشاهد العملية من منزله.

وبعد انتهاء العملية، هبطت 3 مروحيات أميركية على الأرض لنقل القوات التي شاركت بالعملية، فيما كانت مروحية أخرى تحلق في أجواء المنطقة بذات الوقت رفقة طيران استطلاع.