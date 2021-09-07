عقب مقتل أحد جنودها على يد القوات الكردية.. القوات التركية تقصف بأكثر من 300 قذيفة صاروخية مناطق بريف منبج شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف صاروخي بأكثر من 300 قذيفة نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة قوات “مجلس منبج العسكري” بريف مدينة منبج شرقي حلب،وتركز القصف التركي المكثف على قرى” الهوشرية و التوخار و الجات و الصيادة وجبلة الصيادة و أم عدسة و يلانلي و كورهويوك و قورت ويران و بوغاز ومزارع الفوارس بريف منبج، مما أدى تضرر عدد من المنازل وهروب بعض العوائل إلى مناطق أكثر أمنا، يأتي ذلك بعد مقتل وجرح 5 جنود أتراك بقصف صاروخي نفذته القوات الكردية ظهيرة اليوم على قاعدة تركية في ريف مدينة الباب شرقي حلب، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان،إلى مقتل جندي تركي وجرح 4 آخرين، جراء قصف صاروخي نفذته القوات الكردية على قاعدة تركية في قرية الياشلي بريف الباب شمال شرقي حلب.