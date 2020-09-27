عقب مقتل وجرح نحو 20 شخص بتفجير أمس.. استياء متصاعد من قبل أهالي رأس العين في ظل الفوضى والفلتان الأمني المسيطر على المنطقة

عقب مقتل وجرح نحو 20 شخص بتفجير أمس.. استياء متصاعد من قبل أهالي رأس العين في ظل الفوضى والفلتان الأمني المسيطر على المنطقة

تشهد منطقة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، استياءًا شعبياً متصاعداً على خلفية الفوضى والفلتان الأمني المسيطر على المنطقة من استهدافات وتفجيرات وخطف وقتل، في ظل تقاعس الفصائل وانشغالها ببمارسة الانتهاكات بحق من تبقى من أهل المنطقة، يأتي ذلك بعد التفجير الأخير الذي شهده المنطقة يوم أمس، حيث وثق المرصد السوري مقتل واستشهاد 7 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب منطقة الصناعة جنوب مدينة رأس العين.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، انفجاراً عنيفاً على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، نتيجة سيارة مفخخة انفجرت عند مجمع حديد الخردة في منطقة الصناعة بمدينة رأس العين، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، بالإضافة لأضرار مادية في موقع التفجير.