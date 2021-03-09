عقد من تقاسم الخسائر: سورية الشمالية، والغربية، والشرقية.

( مقدمات في المشروع الديمقراطي الجامع)

الكاتب: د. محمد خالد الشاكر

باحث وأكاديمي سوري/ دكتوراه دولة في القانون الدولي.

لعل أدق توصيف يختصر الحالة السورية بعد عقد من الزمن، هو أنّ السوريين مازالوا محيدين تماماً عما يجري في بلادهم، بل ويدفعون وحدهم ثمن مايجري منذ الأشهر الأولى لخيار الرصاص، الذي أدخل البلاد في دوامة كارثية لصراع دولي وإقليمي على سورية؛ زجّ السوريين في إطار ثنائية وهمية وسلبية لـ “مواليين ” و “معارضين” لا دور لهم سوى أنهم يتقاسمون الخسائر، في الوقت الذي انخرط فيه ” النظام” و ” الثوار ” و ” المعارضة الرسمية” بنوع من العلاقة المحكومة بالتبعية والارتهان الفج للخارج، والصراع على السلطة والنفوذ.

عقد من الزمن، تم فيه الإجهاز على كل البنى المجتمعية لـ” الدولة السورية”، فأصبحت البلاد غنيمة حرب لخمس جيوش، والمئات من الفصائل والمليشيات، التي رسمت خرائط الدم لجيوبوليتيك جديد للبلاد السورية، ولسيادات جديدة تنفصل عن بعضها سياسياً، وعسكرياً، ودبلوماسياً، واقتصادياً، وإدارياً، وتعليمياً، وخدمياً، في أقسى أشكال التقسيم السيكولوجي لجغرافيات تتجاور وتتناحر فيما بينها، يعزز ذلك نشوء أجيال تعيش في مناطق نفوذ متباينة ثقافياً و ولائياً، ما أنتج واقعاً جديداً أشبه بـ ” البلقنة” أو ” الفدرلة المشوهة”، كحقيقة مرّة ماثلة أمامنا، تدفعنا للاعتراف بواقع القهر الذي توزعت فيه سورية إلى مناطق شمال غرب( سورية الشمالية)، وشمال وشرق (سورية الشرقية)، وغرب (سورية الغربية).

عقد من الزمن لوطن يموت موتاً سريرياً، في محصلة يتوّج فيها النظام السوري – أو بالأدق سلطات غرب سورية”- انتصاراته” بانتخابات رئاسية ستُجرى في موعدها استناداً لدستور 2012، الذي كان يسري على كل البلاد السورية، قبل أن ينحسر إلى جغرافية جديدة تعاني من فقدان أبسط حاجات الفرد اليومية، حيث تطل المجاعة برأسها، عدا غياب الكهرباء، والخبز، وانتشار الحواجز، و سلطة المليشيات، وتفشي البطالة، التي وصلت إلى نسبة 80 % كأعلى نسبة بالعالم.

بعد عقد من الزمن أيضاً، و في فبراير/ شباط الماضي، طرحت سلطات وحكومة شمال غرب سورية( سورية الشمالية) وعلى لسان رئيس ائتلافها، ما أسمته بـ ” المشروع البديل”، الذي يقوم على توطين النزوح والتغيير الديمغرافي، بدءاً من تحويل المخيمات في مناطق شمال غرب إلى قرى سكنية، اتساقاً مع تثبيت خطوط التماس بين القوى المتصارعة، التي توصلت هي الأخرى إلى نتيجة مفادها ” بأن الحل في سورية هو اللاحل”، وقد عزز رئيس الائتلاف فكرته بالقول ” أنّ الجميع لا يريد الحل، لأن لا أحد يريد أن يخسر مكتساباته”. و بناء عليه، قدم رئيس الائتلاف وبحضور رئيس الحكومة المؤقتة شرحاً مستفيضاً عن ” مشروعه البديل” الذي يقوم على تأهيل مناطق سلطاته، بدءاً من استكمال بناء مايُعرف بـ” الجيش الوطني”، والعمل على إعادة الإعمار، وبناء شراكات أسماها بـ ” الشراكات الوطنية” مع الدول الصديقة.

قبل هذا التاريخ كشفت سلطات شمال غرب سورية عن رغبتها في تتويج ” انتصاراتها” – أيضاً- بإجراء انتخابات في مناطقها. لماذا لا، والجمهورية الجديدة ليست أقل شأناً من ” جمهورية شمال قبرص” المعترف بها من الدولة التركية؛ فهي أيضاً تعلن الولاء المطلق للباب العالي، وتتزين مكاتب مسؤوليها بشعار الدولة العلية، وترفع العلم التركي فوق مؤسساتها ومرافقها، عدا تلميحاتها الأخيرة بإجراء بروتوكولات ” السيادة الوطنية” الجديدة، من استعراض لحرس الشرف، وتدشين رسمي للمنشآت والمرافق، بالتوازي مع مفاوضات تجري لتوحيد عمل الحكومة المؤقتة مع حكومة الإنقاذ، لاسيما وأنّ جبهة النصرة – فرع القاعدة في بلاد الشام ( هيئة تحرير الشام) أصبحت هي الأخرى أمراً واقعاً عصياً على الحل و الانحلال، إذ مازالت تشكل المعادلة الأقوى. ولهذا يجري على قدم وساق العمل إعادة تدوير الفصيل الجهادي العالمي، كقوة سياسية وعسكرية، تؤسس لحركة ثورية محلية تهدف إلى حماية مناطقها، والإبقاء عليها بما يتسق و استراتيجية ” الحل هو اللا حل”، وتأهيلها للعب دور في مستقبل وشكل البلاد السورية، وذلك في إطار فكرة تحييد الإرهاب العالمي خارجياً، وتوطينه محلياً على الطريقة الأفغانية، و في حدود دولة فاشلة وقلقة تحترق من الداخل.

جغرافيا أخرى في مناطق شمال وشرق سورية، حيث تبدو الصورة النمطية لـ ” سورية الشرقية” جاهزة سلفاً، وتحصيلاً حاصلاً في إطار مايجري؛ بل ومحصلة طبيعية لمنطقة ظلت مهمشة تاريخياً سواء من قبل النظام، الذي يسميها رسمياً في سجلات الدولة السورية بـ ” المناطق النائية”. وسواء من قبل المعارضة التي انساقت خلف استبعاد مكوناتها عن العملية السياسية، وهو الاستبعاد الذي كرس الخلاف – بشكلٍ شعبوي وممنهج- بين السوريين أنفسهم من جهة، و بين القوى الدولية والإقليمية من جهة أخرى( مجموعة أستانا والمجموعة المصغرة)، وهي الإشكالية التي أوصلت الحالة السورية إلى طريق مسدود في العملية السياسية إلى يومنا هذا.

شكل رفض مشاركة مكونات شمال وشرق سورية بالعملية السياسية، إشارة واضحة لانقسام السوريين، ورغبة مبطنة لبلقنة سورية، و دعوة بينة و صريحة لاستثناء ثلث مساحة سورية، وإقصاء مكوناتها عن الحوار و الدخول تحت السقف الوطني، وبالتالي عرقلة استباقية لتطبيق القرار 2254 الذي نص على عملية سياسية تشمل الجميع وعلى كامل السيادة السورية. مايعني رغبة لتثبيت خطوط التماس على المدى الطويل.

عقد من الصراع، تبدى فيه استنساخ الأزمة البنيوية لـ ” الهوية السورية”، التي مازالت قلقة منذ تأسيس الدولة السورية 1920، كنتاج لتحالف كولينيالي موالي لفرنسا، ضمّ مجموعة من تجار المدن، وكبار الضباط السابقين في الجيش العثماني، وشيوخ القبائل، والأشراف، ورجال دين، وتجار المدن، والوجهاء، كتركيبة غير متجانسة عكست قلق الهوية السورية، التي مازالت تعاني من صراعات أفقية على السلطة – استئثاراً أو تقاسماً- بين أطراف التحالف ذاته؛ الذي ظلّ منفصلاً عن المجتمع السوري بكل مكوناته، وفي دولة صُممتْ بالأساس بطريقة كولينالية، يصعب – خارجياً- على دولة لوحدها الانتصار فيها، كما يصعب على أي طرف – داخلياً- الاستئثار بها.

بالرغم من الممارسة الخجولة للديمقراطية التي أسست للجمهورية السورية الأولى 1932 إلا أنّ انتخاباتها البرلمانية منها والرئاسية لم تعكس بنية المجتمع السوري، ويعود ذلك لاستمرار هيمنة قوى التحالف التلقيدي الذي أسس الدولة السورية 1920، وفي مقدمتهم القوى الموالية للانتداب الفرنسي. وبالتالي لم تكن الممارسة ” الديمقراطية” حينها منتجاً لعقد اجتماعي سوري في إطار دولة المواطنة، ولهذا ظلّ الحراك السياسي السوري يتمظهر بين الحين والآخر بصراعات على السلطة؛ أفضت في نهاية المطاف إلى دولة الفرد الواحد والحزب الواحد سنة 1970 ، كدولة عسكرتارية شمولية، أقصت كل عقل مدني لصالح مجتمع عسكري، يخفي صراعات بينية، سياسية، وطبقية، ومناطقية، وطائفية سواء في مواجهة السلطة، أو داخل مكونات السلطة ذاتها، وهي الصراعات ذاتها التي انفجرت في آذار 2011.

تتعزز واقعية تشرذم سورية – الماثلة أمام أعيينا الآن – مع غياب المشروع الوطني الديمقراطي الجامع؛ القادر على صياغة العقد الاجتماعي السوري والهوية السورية، وإنقاذ البلاد من تمزقها، إذ مازالت القوى والشخصيات الـ “ديمقراطية” السورية، إما متفرجة، أو مهمشة، أو مبعثرة، أو واهمة، أو متعجرفة، فعجزت عن القيام بمهامها التاريخية في قيادة الجماهير، و لعب دور المثقف في مواجهة كل ماهو سائد ونمطي وشعبوي، بل على العكس من ذلك، فقد سار غالبيتها خلف ماهو سائد ونمطي و شعبوي إلى حد الترويج لجماعات إرهابية، واعتبارها ” جزءاً من الثورة السورية”.

عقد من الزمن، ومازال الإطار العام للمشروع الديمقراطي السوري يعاني من فجوة معرفية وفكرية لنوع و شكل الديمقراطية القادرة على طي صفحة الاستبداد والمعارضات الكولينيالية، كثنائية فقدت – تماماً- ثقة الجماهير بها، الأمر الذي حال دون إخراج سورية من مأزقها التاريخي.

عقد من الزمن، مازال فيه الحراك الديمقراطي السوري بائساً، يدور في غرف الـ ” واتس أب” و ” الزووم”، و في إطار حراك “ديمقراطي” تُغلفه خطابات سياسية حزبية، لم تتمكن من بلورة فلسفة فكرية تشكل منطلقاً للتحول الديمقراطي، كما لم تتمكن من بناء مؤسسة قادرة على العمل بعقلية الدولة، إذ مازال المشروع الديمقراطي السوري، يتمترس بإيديولوجيات ميكيافيلية، تعيش في قطيعة عن التطورات التاريخية لماهية الديمقراطية المعاصرة، وبنمطية تروج – من حيث تدري و لا تدري- إما لاستبداد بديل أو لـ” استبداد ديمقراطي “، فتارة تتحدث عن الأكثرية والأقلية، وتارة أخرى عن تركيز جميع مستويات الحكم في المركز، وتارة أخرى تتشبث بإيديولوجيات قوموية إلغائية تعيد انتاج الإقصاء والتهميش والاستبداد.

لم ينعتق المشروع الديمقراطي السوري بشكل عام من فخ الديمقراطية التمثيلية، التي أصبحت في منهج الديمقراطيات المعاصرة شكلاً من أشكال الاستئثار بالسلطة، وهي الديمقراطية ذاتها، التي أوصلت هتلر وموسوليني إلى السلطة بآلية دستورية وعن طربق صناديق الاقتراع وبانتخابات شفافة أيضاً.

تعد الديمقراطية التشاركية ثورة على الديمقراطية التمثيلية، منذ مساهمتها في إنقاذ أوروبا من صراعاتها الداخلية، ودورها في بناء دولة المواطنة، التي تتسق وحقوق الإنسان وتعطي الفرد الواحد الحق في صناعة القرار ومراقبته؛ بدءاً من تفكيك منظومة الاستتبداد من خلال عدم تركيز السلطة وتوزيعها عمودياً وأفقياً.

يقف المشروع الديمقراطي السوري أمام مهمة فكرية ومعرفيه لتحديد شكل الديمقراطية القادرة على صناعة السلام المستدام، من خلال آلية دستورية تقونن العلاقة بشكل متجاوب و فعال بين ماهو مركزي و لامركزي، و بما يضمن وحدة البلاد واستقراراها. ولهذا اعتبرت الديمقراطية التشاركية نظام حكم يعمل بالتوازي مع اللامركزية كمستوى حكم يساعد المواطنين أنفسهم على المشاركة في صناعة القرار؛ ومراقبة الأداء الحكومي بدءأً من مناطقهم وانتهاءً بالمركز؛ وبالتالي حل معضلة تركيز السلطة، وذلك بتشجيع الجمهور على المشاركة في الحكم. ولهذا تعد اللامركزية مرادفاً للحكم الرشيد، وعملية مؤسساتية لممارسة الديمقراطية كمبنى، وضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة كمعنى، إذ يؤدي تشكيل هياكل حكومية فرعية منسجمة إلى السماح للأقاليم المهمشة بإيجاد موطئ قدم لها داخل النظام، وبالتالي دعم توحيد البلاد واستقرارها من خلال إقناعها بالولاء لسلطة الدولة، وليس قهرها بالانصياع لدولة السلطة.

عقد من الزمن، والجميلة سورية تُقص جذائلها أمام أعين عاشقيها بأيدي كل شياطين الأرض، دولاً، وجماعات، وعملاء. لكن قدر السوريين يؤهلهم تاريخياً لعبور معضلاتهم، فالتحديات الكبيرة في تاريخ الشعوب الحية، هي الفرصة الأنسب للحلول الكبيرة، وقد فعلها السوريون قبل هذا التاريخ عندما وحدوا أنفسهم حين قسمهم الانتداب الفرنسي إلى دويلات إثنية وطائفية.

عقدٌ من الزمن، وقد أصبحت سوريتنا – أكثر من أي وقت مضى- بحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد، وتحديد الهوية السورية، سبيلها في ذلك تجاوز الثنائيات السلبية بين السوريين، وحتمية الولاء لسورية دون غيرها، وإيجاد المدخلات الموضوعية للحوار بين السوريين أنفسهم، وصولاً لمخرجات لا توقف الحرب وحسب، وإنما تصوغ سلاماً مستداماً.