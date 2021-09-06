على أنقاض المنازل وبتوجيه من أجهزة النظام الأمنية.. محافظة ريف دمشق تستقبل طلبات الأهالي الراغبين بالعودة إلى حي “الحجر الأسود”

أعلنت محافظة ريف دمشق عن البدء باستقبال طلبات الأهالي الراغبين بالعودة إلى حي الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق، لإجراء دراسات أمنية على الراغبين بالعودة وذلك اعتبارًا من الخامس من أيلول”أمس” ، واشترطت محافظة ريف دمشق على المتقدمين اصطحاب بيان ملكية المنازل أو العقارات “مصدقة من الجهات المعنيةإضافة لبيان عائلي وصور للبطاقات الشخصية، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري بريف العاصمة دمشق، فإن أكثر من 70℅ من منازل الأهالي غير صالحة للسكن بشكل كلي، فغالبها تعرض للدمار بفعل العمليات العسكرية التي شهدها الحي إبان سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل أن يتم ترحيل عناصر التنظيم من مخيم اليرموك والحجر الأسود إلى بادية السويداء في مايو/أيار 2018 لتقوم بعدها قوات النظام بالدخول على الحجر الأسود ومخيم اليرموك و”تعغيش” ما سلم من قصف طائرات النظام والروس ومدافعهم.