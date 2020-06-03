على الرغم من الرفض الشعبي.. القوات الروسية تواصل محاولتها إنشاء قاعدة في قرية قسر ديب عند الحدود السورية – التركية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرتين روسيتين حلقتا في أجواء ريف المالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية بريف الحسكة، وحطت إحدى الطائرتين في قرية قسر ديب بريف المنطقة، بينما واصلت الأخرى تحليقها في الأجواء، بالتزامن مع وصول دورية روسية إلى مدرسة القرية في إطار سعيها لإنشاء قاعدة روسية هناك، على الرغم من الرفض الشعبي لذلك.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن دورية روسية مؤلفة من نحو 15 مدرعة، اتجهت إلى قرية كاسان شمال المالكية (ديريك) بغية إنشاء قاعدة روسية في مدرسة القرية، إلا أن أهالي القرية من رجال ونساء وأطفال اعترضوا الآليات ومنعوها من التمركز، مما اضطر الدورية للانسحاب

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الدورية المنسحبة توجهت إلى قرية قسر ديب الواقعة بريف المالكية أيضاً، والتي بدأت روسيا إنشاء قاعدة فيها قبل أيام، إلا أن الأهالي تجمعوا وأعاقوا تمركز الدورية وسط توتر يسود المنطقة، يذكر أن روسيا تسعى لإنشاء قاعدتين في تلك القريتين الواقعتين شمال وشمال غرب المالكية عند الحدود السورية – التركية.