على الرغم من الوعود الروسية المتكررة.. لا اتفاق حتى اللحظة حول مهد الثورة السورية والقصف والاشتباكات يتواصلان في درعا البلد

محافظة درعا: شهدت محاور درعا البلد في مدينة درعا، استمرار الاشتباكات العنيفة، بين قوات الفرقة الرابعة من جهة، ومقاتلين محليين من جهة أخرى، حتى ساعات الفجر من اليوم الأحد، في محاولة تقدم للأول في المنطقة، باءت بالفشل على الرغم من القصف البري المرافق للهجوم، ليعود الهدوء الحذر إلى المنطقة، وسط استنفار الجانبين، يأتي ذلك في ظل عدم التوصل لأي اتفاق أو حلول ينهي التصعيد على درعا على الرغم من جميع الوعود الروسية، وأشار المرصد السوري مساء أمس، أن قوات النظام صعدت من قصفها بقذائف الهاون والمضادات الأرضية على أحياء درعا البلد، وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، في محاولة تقدم لقوات الفرقة الرابعة إلى أحياء المدينة.

وتشهد مدينة درعا البلد ومناطق في محيطها بريف المحافظة أزمة إنسانية، تمثلت بالنقص في مخصصات الطحين المخصص لإنتاج الخبز، فضلًا عن معاناة المواطنين بالحصول على المواد الغذائية ومياه الشرب، في ظل توقف العمل منذ أسابيع، الذي تزامن مع استقدام التعزيزات العسكرية وتقطيع أوصال المدينة والريف من قبل قوات النظام.

وتواصل قوات النظام والفرقة الرابعة قصفها بالأسلحة الثقيلة على درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، ومنطقة العجمي ومحيط الري شرق المزيريب وأطراف طفس الغربية.

ويأتي ذلك، للضغط على أهالي ووجهاء درعا للرضوخ إلى مطالب قوات النظام، في ظل الاجتماعات اليومية بين اللجان المركزية ولجنة عشائر حوران واللجنة الأمنية برعاية وفد روسي.

وشهدت محافظة درعا، صباح أمس، هدوءًا حذراً، تزامناً مع اجتماع من المزعم عقده السبت، بين أعضاء اللجنة المركزية في حوران من جانب، وممثلين عن النظام السوري من جانب آخر، عقب اجتماع اللجنة المركزية بالوفد الروسي يوم الجمعة 6 آب، وفي ظل الوعود الروسية بالتوصل إلى حل نهائي وإنهاء التصعيد، حيث تشهد المنطقة حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع عقب الاجتماع.