على الرغم من حصار الأسايش لها في الحسكة والقامشلي.. قوات النظام تواصل حصارها لمناطق الشهباء شمالي حلب

تواصل قوات النظام وأجهزتها الأمنية حصارها لمناطق نفوذ القوات الكردية ضمن بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، حيث تمنع حواجز الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية إدخال الطحين والمحروقات والدواء إلى المناطق آنفة الذكر، وتفرض إتاوات مالية كبيرة على سيارات الخضار مقابل إدخالها، كما تقوم حواجز النظام في محيط حي الشيخ مقصود بالتدقيق في هوية المدنيين بشكل تعجيزي حيث تصل أرتال المدنيين إلى مسافات كبيرة وهي تنتظر الدخول إلى حي شيخ مقصود، بالتزامن مع ذلك، تواصل قوى الأمن الداخلي حصارها على الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام ضمن المربعات الأمنية في مدينتي الحسكة والقامشلي لليوم الـ 18 على التوالي، وأبرز مطالبها هو فك الحصار عن مناطق الشهباء.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياءًا شعبيًا يوم أمس داخل الأحياء التي تسيطر عليها قوات النظام في مدينة الحسكة، حيث خرج المئات من الأهالي في وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، رفضًا لحصار “قسد” للمناطق التي تتواجد فيها عناصر من قوات النظام، ومنعها وصول مقومات الحياة إلى تلك المناطق.

على صعيد متصل، تواصل “الأسايش” حصارها لليوم الـ17 على التوالي، حيث تحاصر “الأسايش” المربع الأمني في القامشلي، وحيي حلكو وطي والشوارع الفرعية ومناطق أخرى، وتمنع دخول جميع المواد التموينية والمحروقات، بالإضافة إلى منع الحالات الإسعافية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، يوم أمس، توترًا متصاعدًا تشهده مدينة الحسكة، وسط استنفار لكل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتواجدين في منطقة المربع الأمني، وبين قوى الأمن الداخلي “الأسايش” الذين يحاصرونهم في تلك المنطقة، فيما خرج أنصار النظام السوري بمظاهرة تطالب الأسايش بفك الحصار، وتوجه المتظاهرون إلى حاجز قوى الأمن الداخلي بأطراف المربع الأمني، لتقوم الأسايش بإطلاق الرصاص بالهواء لمنعهم من الاقتراب أكثر، كما قام عدد من المتظاهرين برشق حاجز الأسايش بالحجارة، وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى فرض قوى الأمن الداخلي “الأسايش” طوقاً أمنياً شاملاً على منطقة المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام في مدينة الحسكة، بعد منعها للمدنيين من التنقل بين مناطق سيطرتها والأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، حيث كانت تسمح لهم بالتنقل سيراً على الأقدام منذ بدء التوتر بينها وبين النظام في الحسكة.