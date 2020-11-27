على الرغم من حملات قسد الأمنية.. استمرار عمليات نقل البضائع والتهريب بين مناطقها ومناطق النظام عبر معابر مائية تربط ضفتي الفرات

يستمر نقل البضائع المختلفة بين ضفتي نهر الفرات بريف محافظة دير الزور، بين مناطق نفوذ قوات النظام ومناطق نفوذ “قسد”، حيث يتم نقل القمح والشعير والذرة الصفراء والطحين والنفط والمازوت والكاز والحديد الخردة من مناطق قسد إلى مناطق سيطرة النظام، بينما تُنقل بعض المواد الغذائية ومواد البناء من حديد واسمنت إلى مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية من مناطق النظام.

وتتم عمليات النقل بواسطة عبارات نهرية، محلية الصنع تتراوح حمولتها بين 3 طن و 10 طن، يشرف على عملية شراء وبيع البضائع في مناطق قسد تجار مرتبطين بشكل مباشر مع تجار لهم ارتبطات وثيقة مع قوات النظام مثل القاطرجي، فيما يشرف أشخاص من عشائر المنطقة على عمل المعابر من الجهة الشرقية في الوقت الذي تخضع معظم المعابر عند الجهة الغربية لسيطرة الفرقة الرابعة.

وتتواصل تلك العمليات على الرغم من الحملات المتكررة لقسد، إلا أن القائمين على تلك المعابر استطاعوا تشكيل شبكة علاقات ضخمة ضمنت استمرار تواجدهم وعملهم، حيث يتم دفع رشاوي مستمرة لكل من قوات النظام و قسد وتنظيم “الدولة الإسلامية” الذي ينتشر كخلايا.

وأشار المرصد السوري في منتصف شهر تشرين الأول الفائت، إلى مواصلة شركة “القاطرجي” بحماية روسية عمليات توريد النفط إلى مناطق النظام مقابل إدخال مواد وأغذية إلى مناطق “قسد”، حيث تعبر الشاحنات والصهاريج من معابر التايهة بريف منبج شرقي حلب، ومعبر الطبقة والهورة في ريف مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، ومعبر المعامل في ريف دير الزور.

وتنقل الشاحنات النفط الخام من حقول العمر وحقل الغاز “كونيكو” والشدادي والجبسة وتل حميس والرميلان وجوادية والقحطانية التي تسيطر عليها “قسد”، حيث تدخل يومياً عشرات الصهاريج لإمدادات مناطق النظام بالنفط الخام رغم سريان العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري.

وبالمقابل تصدر مناطق النظام السوري مواداً ومنتجات كثيرة إلى مناطق نفوذ “قسد”، ضمن العملية المتبادلة مقابل النفط الذي تأخذه من شمال شرق سورية الخاضعة لنفوذ “قسد”، بينما تفرض “قسد” على تلك المواد قيمة جمركية، حيث تدخل الخضروات والفواكه والإسمنت والحديد والأدوات الكهربائية وغيرها من المواد التي تحتاجها مناطق “قسد.”

وتعاني مناطق النظام السوري من أزمة خانقة في تأمين المحروقات والمشتقات النفطية، في ظل العقوبات الدولية المطبقة على النظام منذ سنوات.