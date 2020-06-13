على الرغم من مساعي النظام السوري المستمرة لفض الاحتجاجات.. مظاهرة مرتقبة لأهالي جبل العرب ضد بشار الأسد ونظامه

تشهد مدينة السويداء ترقباً لمظاهرة جديدة، يتحضر أهالي جبل العرب للخروج بها بعد قليل، مؤكدين على مطالبهم بإسقاط النظام السوري ورحيل رأس هرمه بشار الأسد، يأتي ذلك في ظل ضغوط يعمد النظام السوري إلى ممارستها لكبح جماح الاحتجاجات والمظاهرات المناوئة في السويداء، عبر اللعب على ورقة شيوخ العقل والوجهاء

وأكدت مصادر المرصد السوري، بأن الاحتجاجات لن تتوقف على الرغم من كل مساعي النظام السوري وضباطه، بل أن تعاطي الأجهزة الأمنية ومناصري النظام مع الاحتجاجات، من تخوين واتهامات بالعمالة عقب احتجاجات “بدنا نعيش” التي هدفت للمطالبة بلقمة العيش، سرعان ما تطورت الأمور وباتت المطالب الشعبية في السويداء هي إسقاط النظام السوري ورحيل بشار الأسد وخروج جميع المحتلين المتواجدين في سورية

وكان المرصد السوري أشار قبل 3 أيام، إلى خروج العشرات من أبناء جبل العرب بمظاهرة مناوئة في ساحة الفخار بمدينة السويداء، حيث جدد المتظاهرون مطالبهم برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام السوري، في الوقت الذي كانت قد خرجت مسيرة مفتعلة للنظام السوري بالمدينة