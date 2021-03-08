على الضفة الشرقية لنهر الفرات.. العثور على جثة شاب “مفصول الرأس عن الجسد” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: مع استمرار حوادث الانفلات الأمني ضمن عموم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص مناطق ريف دير الزور الشرقي، عُثر صباح اليوم الاثنين، على جثة مواطن “مفصول الرأس عن الجسد” على ضفة نهر الفرات في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، دون معرفة هوية الشخص الذي عُثر عليه مقتولًا.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 702 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 247 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 446 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.