على بعد نحو 13 كلم من مدينة دير الزور.. هجوم جديد لتنظيم “الدولة الإسلامية” يستهدف مواقع لقوات النظام في محيط حقل نفطي

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه المتصاعد ضمن البادية السورية، مستهدفاً مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها، وذلك في إطار تأكيد عودته القوية إلى الواجهة السورية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً مباغتاً لعناصر التنظيم استهدف مواقع لقوات النظام في محيط حقل التيم النفطي جنوبي مدينة دير الزور على بعد نحو 13 كلم منها، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال الساعات الفائتة، ترافقت مع استهدافات متبادلة ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى اشتباكات عنيفة على محاور عدة ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة في البادية السورية، بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من طرف آخر، في هجوم مباغت جديد ينفذه الأول على مواقع الأخير شرقي حماة تحديداً، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية فادحة تمكن التنظيم من إيقاعها في هذا الهجوم، حيث قتل 19 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بهجوم تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم 11 من ميليشيا “لواء باقر” المحلي والبقية من جنود النظام والمسلحين الموالين لها.