على خلفية اختطاف ضابط وعنصر من مرتبات الفرقة التاسعة.. قوات النظام تقتحم قرية في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: اقتحمت قوات النظام قرية الزبابير التابعة لمنطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، وسط انتشار كثيف للعناصر بدء من قرية خبب وصولا إلى قرية الزبابير، على خلفية اختطاف ضابط وعنصر من مرتبات الفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام في منطقة اللجاة.

ووفقا للمعلومات، فإن ضابط وعنصر كانا يستقلان سيارة إطعام، اختطافا في طريقهما إلى منطقة اللجاة من قبل مسلحين مجهولين، بينما لا يزال مصيرهما مجهولاً حتى اللحظة.

تشهد مناطق النظام السوري تصاعدا لافتا في عدد حالات الاختطاف في ظل حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام السوري، حيث تعتبر محافظة درعا التي خضعت لاتفاقيات التسوية عام 2018، المركز الأول لحالات اختطاف، في ظل تعدد التشكيلات العسكرية واختلاف ولاءاتهم، بالتزامن مع تزايد معدل الاستهدافات في المحافظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استهدف مسلحين مجهولين بالرصاص المباشر مجموعة عناصر من “الفرقة الرابعة” بالقرب من بلدة جباب خلال تمركزهم بنقاط المراقبة الموجودة على الأوتستراد الدولي درعا – دمشق، مما أدى لمقتل 2 وإصابة آخر تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.