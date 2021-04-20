على خلفية اختطاف عنصر من قوات النظام.. الحواجز الأمنية تغلق طريق بصر الحرير – ناحتة شرقي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق حواجز النظام الأمنية لطريق “بصر الحرير – ناحتة” أمام حركة الأهالي في ريف درعا الشرقي، تزامنًا مع استنفار الحواجز في مناطق ريف درعا الشرقي، وذلك على خلفية اختطاف عنصر من قوات النظام، من قِبل مجهولين أثناء عبوره الطريق الواصل بين “بصر الحرير – ناحتة” دون معرفة هوية الخاطفين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر في وقت سابق من اليوم، أنه ومع استمرار الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني في عموم مناطق الجنوب السوري، عثر اليوم على جثة شاب مجهول الهوية، مقتولًا على يد مجهولين، برصاصة في الرأس، حيث وجد مرميًا على أطراف بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، دون معرفة هويته حتى اللحظة، وجرى نقل الجثة إلى المسجد العمري في البلدة بانتظار التعرف عليها.