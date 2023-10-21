على خلفية استهداف طائرة “درون” تابعة لقسد.. اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الموالية لإيران وقوى الأمن الداخلي “الأسايش” على ضفة نهر الفرات

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المتمركزين في مدينة هجين على ضفة نهر الفرات الشرقية من طرف، والميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في بلدة العباس الواقعة على الضفة الغربية من نهر الفرات من طرف آخر، وذلك على خلفية استهداف طائرة “درون” تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أجواء نهر الفرات، وتسببت بالاشتباكات بهروب العديد من الأهالي من سوق هجين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 15 تشرين الأول الجاري، استهداف مسلحون محليون برشقات من الرصاص موقعا عسكريا لـ ”قسد” بالقرب من جسر الميادين في بلدة ذيبان، بالإضافة إلى محطة المياه في بلدة الحوايج شرقي ديرالزور، حيث تم تبادل لإطلاق نار بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية، في المقابل، قصفت ” قسد” بقذائف الهاون من مكان تمركزها في بلدة حوايج، مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها غرب الفرات، بعد رصد تحركات عند الخط الفاصل، تحسبا لمنع عمليات تسلل من جهة النظام إلى ضفة نهر الفرات الشرقية.