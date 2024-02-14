على خلفية استهداف عنصرين تابعين لها.. قوات سوريا الديمقراطية تمنع الأهالي من فتح المحال التجارية في قرية شرقي دير الزور

على خلفية استهداف عنصرين تابعين لها.. قوات سوريا الديمقراطية تمنع الأهالي من فتح المحال التجارية في قرية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: تستمر قوات سوريا الديمقراطية بمنع أصحاب المحلات التجارية على الطريق العام من مفرق الرغيب إلى منطقة سوق الهال في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، من فتحها بعد هجوم مسلح استهدف عنصرين لها.

وفي 12 شباط الجاري، انتشرت دوريات لـ”قسد” في أسواق ذيبان والحوايج ومنعوا أصحاب المحال التجارية من افتتاح محالهم لليوم الثاني على التوالي، على خلفية استهداف عنصرين صباح أمس وسط حالة من الغضب والاستياء لدى المواطنين.