على خلفية استهداف عنصرين.. “قسد” تغلق المحال التجارية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: انتشرت دوريات لـ”قسد” في أسواق ذيبان والحوايج ومنعوا أصحاب المحال التجارية من افتتاح محالهم لليوم الثاني على التوالي، على خلفية استهداف عنصرين صباح أمس وسط حالة من الغضب والاستياء لدى المواطنين.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن عناصر دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اعتقلوا، 3 أشخاص بينهم صاحب محل الأجهزة الخليوية، في حملة مداهمة نفذتها في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، على خلفية مقتل عنصر وإصابة الآخر من عناصر “قسد” في هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل خلايا “التنظيم” في سوق البلدة، حيث جرى اقتيادهم إلى مركز أمني لدى “قسد” دون معرفة مصيرهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة آخر بجراح متفاوتة، في هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء تواجدهما في سوق بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن أحد العناصر جرى استهدافه داخل محل الأجهزة الخليوية في البلدة، أما العنصر الثاني جرى استهدافه على الطريق بالقرب من محل ذاته، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.