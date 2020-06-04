على خلفية استهداف قوات النظام لحصادة زراعية.. اندلاع حرائق ضمن محاصيل زراعية شرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف قوات النظام، حصادة زراعية بالقرب من قرية آفس في ريف إدلب الشرقي، مما تسبب باشتعال النيران في المحاصيل الزراعية بعد تدمير الحصادة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، ورصد المرصد السوري يوم أمس، تصاعد أعمدة اللهب والدخان في مناطق عدة من أرياف إدلب وحلب حماة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات النظام تفتعل تلك الحرائق لسهولة رصد المنطقة وخوفا من عمليات تسلل للفصائل إلى مواقعها، على صعيد متصل، نشب حريق كبير في ريف سراقب الشرقي والمناطق القريبة من نقاط التماس مع الفصائل.