على خلفية اعتراض مواطن وسرقة سيارته.. تعزيزات عسكرية واشتباكات في ريف السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعترض مسلحون مجهولون مواطنًا يستقل سيارة قرب بلدة القريا بريف السويداء، حيث أطلقوا النار على المواطن وسرقوا سيارته، بعد أن تمكن من الهرب.

وفي سياق ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية لشبان والفصائل المحلية في السويداء، لاستعادة السيارة والقبض على المسلحين، حيث لا تزال تدور اشتباكات متقطعة حتى مساء اليوم، في حين استقدم المسلحون مؤازرات وعربات مزودة برشاشات متوسطة إلى موقع الاشتباكات، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 29 آذار الفائت، مقتل شخص وإصابة آخرين من عائلة واحدة بجراح، نتيجة هجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين على منزل شخص في قرية أم الرمان بريف السويداء الجنوبي، قبل أن يلوذوا المهاجمين بالفرار، ولم ترد معلومات عن هويتهم وأسباب الهجوم، ووثق المرصد السوري في 18 آذار الفائت، مقتل شخص من أبناء قرية تعلة بريف السويداء، كما أصيب شخص آخر، في إطلاق نار جرى على محطة وقود في قرية الهيات بريف السويداء، نتيجة خلاف مع عدة شبان تطور إلى عراك بالأيدي ثم استخدم خلاله الأسلحة النارية، فيما لاذ القاتل بالفرار إلى جهة مجهولة، وسط توتر كبير في القرية، وقلق الأهالي من اندلاع اشتباكات بالأسلحة في ظل انتشارها بأيدي المواطنين.

وتعاني المناطق السورية التي تسيطر عليها قوات النظام من أزمة محروقات خانقة، وتزايدًا في ظاهرة الطوابير على محطات الوقود وغيرها من المواد الأساسية التي تسعى حكومة النظام السوري إلى توفيرها بطريقة البطاقة الذكية عبر المؤسسات التابعة لها.