على خلفية اعتقالات يوم أمس.. اشتباكات عنيفة بين مقاتلين سابقين لدى الفصائل ومجموعة من “الأمن العسكري” في مدينة درعا

على خلفية اعتقالات يوم أمس.. اشتباكات عنيفة بين مقاتلين سابقين لدى الفصائل ومجموعة من “الأمن العسكري” في مدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة على محور الكازية بدرعا المحطة في مدينة درعا، بين مقاتلين سابقين لدى الفصائل من جهة، ومقاتلين آخرين ينتمون لـ “مصطفى الكسم” الذين باتوا ضمن صفوف الأمن العسكري من جهة أخرى، وتأتي الاشتباكات على خلفية اعتقال الأخير لـ 6 شبان على الأقل من درعا المحطة.

حيث كان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن عناصر التسوية التابعين لشعبة المخابرات العسكرية اعتقلت عدة شبان في مدينة درعا، وفي سياق ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام إلى حاجز “العو” في درعا البلد لحماية الخاطفين ومنع أي ردة فعل من قبل الأهالي في المنطقة.