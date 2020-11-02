على خلفية اعتقال أجهزة النظام الأمنية لشخص مقرب من الفصائل في السويداء.. الأخيرة تعتقل ضابطين من قوات النظام

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت الفصائل المسلحة في محافظة السويداء، يوم الأمس، ضابطين، وهما مقدم في “الأمن السياسي” وضابط في قيادة “الشرطة” ضمن قوات النظام.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الضابطين جرى اعتقالهم من قِبل الفصائل المحلية في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر الفصائل بنصب حاجز مؤقت على طريق دمشق – السويداء، وذلك رداً على قيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام باعتقال شخص مقرب من الفصائل، في محاولة من قِبل الفصائل، الضغط على أجهزة النظام الأمنية، والإفراج عنه مقابل إطلاق سراح الضابطين.

كما أفادت مصادر المرصد السوري، يوم الأمس، بأن مجموعة نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي دعوا الأهالي، للخروج بمظاهرات، أمس الأحد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في محافظة السويداء، حيث رصد المرصد السوري، انتشار مكثف لعناصر من قوات النظام في محيط مبنى محافظة السويداء، بعد الدعوات التي أطلقها ناشطون.