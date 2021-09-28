على خلفية اعتقال امرأتين.. عشيرة الموالي تهدد بالهجوم على الشرطة المدنية في إعزاز 

محافظة حلب: تجمع أفراد من عشيرة الموالي في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، استعدادًا للهجوم على مقرات الشرطة المدنية في مدينة إعزاز، على خلفيّة قيام عناصر من الشرطة المدنية باعتقال سيدتين من عشيرة الموالي منذ يومين دون معرفة الأسباب.

وهدد وجهاء عشيرة الموالي الشرطة المدنية بالهجوم على مقراتهم في المدينة، إذا لم يتم إخلاء سبيل المرأتين، مهددين بالهجوم في حال عدم إطلاق سراحهم حتى الساعة 12 ظهر الغد الأربعاء.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء اليوم، قيام عنصر من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا بإطلاق النار باتجاه حاجز للشرطة العسكرية شرقي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، إثر قيام عناصر الحاجز بتوقيف امرأتين من محافظة دير الزور بسبب عدم حملهما للهويات الشخصية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أصيب عنصر من “أحرار الشرقية”، بالإضافة إلى عنصرين من الشرطة العسكرية، جراء الاقتتال بين الطرفين