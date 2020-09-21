على خلفية اعتقال ثلاثة سيدات من قِبل مخابرات النظام.. احتجاجات وقطع للطرقات في كناكر بريف دمشق الغربي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن احتجاجات شهدتها بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، تمثلت بقطع الطرقات من خلال إشعال الإطارات احتجاجاً على قيام مخابرات النظام باعتقال ثلاثة سيدات من أهالي البلدة.

وفي 14 سبتمبر، سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، صباح اليوم الاثنين، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة مركونة أسفل سيارة أحد أبرز عرابي المصالحات في المنطقة، انفجرت به أثناء صعوده عليها، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة جرى نقله إلى مشافي العاصمة دمشق.