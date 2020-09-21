على خلفية اعتقال ثلاث مواطنات.. أهالي كناكر يحرقون صورة لرأس النظام وسط توتر متصاعد تشهده البلدة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام عدة شبان بإنزال صورة كبيرة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” وإحراقها في بلدة كناكر على خلفية قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال ثلاث مواطنات من أبناء البلدة لأسباب مجهولة، وبحسب مصادر المرصد السوري، تشهد البلدة حالة من التوتر المستمر مع انتشار مسلحين محليين من أبناء البلدة في الطرقات الرئيسية.

ونشر المرصد السوري قبل قليل، أن احتجاجات شهدتها بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، تمثلت بقطع الطرقات من خلال إشعال الإطارات احتجاجاً على قيام مخابرات النظام باعتقال ثلاث سيدات من أهالي البلدة.