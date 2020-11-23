على خلفية اعتقال سيدات من “العكيدات”.. توتر واستنفار أمني للفصائل الموالية لتركيا في رأس العين 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفاراً لعناصر الفرقة 20 وآخرون من أبناء دير الزور والرقة، على خلفية اعتقال نساء من عشيرة العكيدات قدموا من مناطق “قسد” إلى ناحية رأس العين لزيارة أقاربهم في المنطقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة عناصر الفصائل الموالية لتركيا تستعد لاقتحام الشرطة العسكرية في رأس العين، بينما يستمر الاستنفار الأمني على خلفية اعتقال تلك السيدات.

وكان عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قد سرقوا مقتنيات كنيسة “مار توما” للسريان الأرثذكس في حي الكنائس برأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

وتشمل المقتنيات المسروقة، معدات معدنية ونحاسية وأجهزة كهربائية وفق مصادر أهلية.

وفي سياق ذلك، اتهم عناصر الفصائل الموالية لتركيا بسرقة مقتنيات الكنيسة من قبل لصوص محليين.

على صعيد متصل، تواصل الفصائل عمليات سرقة واستيلاء على الأراضي الزراعية بمشاركة مخاتير القرى.

كما تمنع الفصائل أصحاب الأراضي الزراعية القريبة من خط التماس مع “قسد” الاقتراب وزراعتها، بينما لا يزالون يسرقون ماتبقى من معدات زراعية وآلات.

ولا تزال الفصائل الموالية لتركيا تستولي على الأراضي الزراعية ضمن مناطق “نبع السلام”.