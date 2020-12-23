على خلفية اعتقال “فرقة الحمزة” لعنصر من “لواء المعتصم”.. اشتباكات واستنفار أمني بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين 

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصر من لواء المعتصم برصاص فرقة الحمزة، جراء الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة ، مساء اليوم، وذلك على خلفية اعتقال عناصر فرقة الحمزة لعنصر من لواء المعتصم، بينما لا تزال مدينة رأس العين تشهد استنفاراً أمنياً لتلك الفصائل، لرفض فرقة الحمزة الإفراج عن العنصر المحتجز.

ويأتي ذلك، في إطار استمرار الانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مدينة رأس العين، بين مجموعة من عناصر فصيل “جيش العزة”، بسبب خلاف العناصر على تقاسم المسروقات فيما بينهم، ما أدى إلى إصابة عنصر بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى.