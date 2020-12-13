على خلفية اعتقال مهجر من زملكا.. اشتباكات عنيفة بين مسلحين من ريف دمشق وحركة نور الدين الزنكي في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة تشهدها ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، بين عناصر من حركة نور الدين الزنكي من جانب، ومسلحين من ريف دمشق من جانب آخر، على خلفية قيام الزنكي باعتقال مهجر من زملكا بريف دمشق بعد نزاع بين الطرفين حول المنزل الذي يسكن فيه الأخير، يأتي ذلك وسط استياء شعبي من الاقتتالات المسلحة فيما يعمل وجهاء مدنية وقيادات عسكرية على إيقاف الاشتباك وحل الخلاف.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس السبت، استنفاراً أمنياً لعناصر الفصائل الموالية لتركيا، في ناحية جنديرس بريف عفرين الغربي، بعد اعتقال حركة نور الدين زنكي شخصاً من ريف دمشق، على خلفية نزاع حول منزل يسكنه تعود ملكيته للعائلات المهجرة من الناحية.