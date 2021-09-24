على خلفية اعتقال مواطنة من أبناء المنطقة الشرقية.. استنفار عسكري وتوتر في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان استنفار في مدينة الباب شرقي حلب لأبناء محافظة دير الزور وفصيل “أحرار الشرقية” الذي ينحدر غالبية مقاتليه من المنطقة الشرقية في سوريا، على خلفية قيام “الشرطة المدنية” باعتقال مواطنة من أبناء محافظة دير الزور، وسط أنباء عن أن سبب الاعتقال التعامل مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن أصوات إطلاق رصاص تُمسع بشكل متقطع قرب دوار السنتر وسط مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يسمى “الجيش الوطني”