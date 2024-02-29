على خلفية اعتقال وتعذيب مواطن.. استنفار أمني وتعزيزات عسكرية لأبناء قبيلة “جيس” في “درع الفرات”

على خلفية اعتقال وتعذيب مواطن.. استنفار أمني وتعزيزات عسكرية لأبناء قبيلة “جيس” في “درع الفرات”

محافظة حلب: شهدت بلدة بزاعه في ريف جرابلس شمال حلب استنفارا أمنيا، وتعزيزات عسكرية لأبناء قبيلة “جيس” على خلفية اعتقال الشرطة العسكرية شابا ينتمي للقبيلة، ونقله إلى مستشفى الباب الكبير نتيجة التعذيب.

وجاب رتل سيارات يستقلها مئات المقاتلين من قبيلة “جيس” شوارع مدينة جرابلس بمنطقة درع الفرات، وطالبوا بالافراج عن المعتقل، وهددوا بالتصعيد في حال رفض مطالبهم.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس إلى أن عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية، اعتقلوا شابا من أمام مخيم زوغرة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

كما اعتدت مجموعة عسكرية تتبع لفصيل فرقة “الحمزات” بالضرب على مصلح سيارات ” ميكانيكي” بسبب رفض الأخير تصليح عربتهم وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة الباب شمال حلب، ضمن منطقة “درع الفرات”.