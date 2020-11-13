على خلفية الأحداث التي تشهدها المنطقة.. قوات “الفرقة الرابعة” تنتشر ضمن مواقع جديدة بريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، انتشرت ضمن مواقع جديدة في محيط بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي، بالإضافة للطريق الواصلة بين المسيفرة والكرك الشرقي بالريف ذاته، وثبتت نقاط جديدة هناك، يأتي ذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها المنطقة منذ أيام.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، عمدت صباح اليوم الخميس إلى مداهمة منازل في بلدة الكرك الشرقي، شرقي درعا، بحثاً عن مطلوبين وفقاً للاتفاق الذي جرى أمس مع وجهاء الكرك بوساطة الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، وقالت مصادر المرصد السوري، أن حملة تفتيش المنازل انتهت وكانت شكلية ولم يتم تسجيل أي حالة اعتقال.

كما أشار المرصد السوري يوم أمس الآول، إلى أن اجتماعاً جرى بين قوات الفيلق الخامس ووجهاء الكرك الشرقي والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، وتم الاتفاق على دخول قوات النظام إلى الكرك لتفتيش 19 منزلاً لمطلوبين، دون التعرض للمواطنين وممتلكاتهم بكفالة الفيلق الخامس.