على خلفية الأحداث الدائرة في فلسطين.. ميليشيا الحرس الثوري الإيراني تفتح باب التطوع ضمن صفوفها في مدينة دير الزور وريفها

على خلفية الأحداث الدائرة في فلسطين.. ميليشيا الحرس الثوري الإيراني تفتح باب التطوع ضمن صفوفها في مدينة دير الزور وريفها

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” أعلنت عن حاجتها لتطويع حوالي 1000 عنصر ضمن صفوفها، حيث افتتحت باب الانتساب في مدينة دير الزور وقرى حطلة ومراط والحسينية، وحددت مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية كراتب شهري للمتطوعين الجدد كما حددت عمر المتطوعين بين 14 و30 عاماً.

ووفقاً للمصادر، فقد تم تخصيص مكاتب للتطوع ضمن عدة أماكن منها مركز نصر في حي العمال والمركز الثقافي الإيراني في حي ڤيلات البلدية.

وأوكلت مهمة تطويع الشبان إلى عدد من القادة المحليين التابعين للميليشات الإيرانية ومنهم المدعو “رامي الزغير” و”نشأت السليمان”.

وسيخضع المتطوعون لدورات عسكرية ودورات أخرى مثل “التشيع” وغيرها في معسكر عياش الذي يقع تحت سيطرة الميليشيات الايرانية لمدة تتراوح ما بين20 إلى 30 يوم، ومن ثم سيتم نقل المتطوعين إلى دمشق ومنها إلى لبنان عن طريق ميليشيا “حزب الله اللبناني” للتوجه إلى فلسطين والمشاركة في القتال ضد إسرائيل هناك.

وفي السياق، سحبت ميليشيا “حزب الله” اللبناني العديد من عناصرها يوم أمس واليوم مع تجهيز سحب عدد آخر يوم غد من محافظة دير الزور والميادين والبوكمال باتجاه الأراضي اللبنانية.

وغادرت ارتال الحزب من طريق دير الزور – دمشق عبر دفعات تفادياً لتصادمهم مع تنظيم “الدولة الإسلامية” على طريق البادية.

وفي 21 آب الفائت افتتحت الميليشيات الإيرانية باب التطوع في عدد من مقراتها داخل مدينة دير الزور براتب يصل لـ 70 دولار أمريكي لكل عنصر مستجد متزوج أو عازب على حد سواء، مع سلة غذائية شهرية ورحلة جوية مجانية من دير الزور إلى محافظة دمشق.