على خلفية الاحتجاجات الطلابية.. قوة أمنية تابعة لحكومة “الإنقاذ” الموالية لـ”تحرير الشام” تعتقل نائب مدير صحة إدلب 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوة أمنية تابعة لحكومة “الإنقاذ” الموالية لـ”تحرير الشام” اعتقلت نائب مدير صحة إدلب، على خلفية احتجاجات لطلاب جامعة إدلب “كلية الطب البشري”، على القرارات الأخيرة الصادرة عن مديرية الصحة، بمنعها للطلاب من التدريب ضمن المشافي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وقفة احتجاجية لطلاب كلية “الطب البشري”، في جامعة إدلب، أمام مبنى مديرية الصحة في مدينة إدلب، احتجاجا على القرارات الأخيرة الصادرة عن مديرية الصحة، بمنعها للطلاب من التدريب ضمن المشافي.

رفعوا لافتات كتب عليها “نريد أن نتعلم – كنا نأمل من مديرية الصحة أن تكون عوناً لنا وليس عائقاً في طريقنا – طلاب اليوم أطباؤكم في الغد – مديرية الصحة تعيق تعليم الطلاب”.